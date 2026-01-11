Sarri a Sky: "Alla Lazio tutti gli anni sembra l'anno zero"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida tra Verona e Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

“Taylor? Ha fatto un allenamento solo con noi, è la prima volta che butto dentro un giocatore dopo un allenamento, questo dà l’idea delle difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. Ieri abbiamo fatto un allenamento, per cui non c’erano grandissime indicazioni. Sono necessità e quindi va dentro. Lo conosco parzialmente, l’ho visto in un paio di situazioni e spero possa alzare il livello tecnico”.

“Gli obiettivi li ho ben delineati, quello di costruire un gruppo che con un paio di innesti diventi una squadra pronta per un livello superiore.La cosa che sconcerta un po’ alla Lazio è che tutti gli anni sembra sia l’anno zero”.