Calciomercato Lazio | Prosegue la trattativa per Toth: la situazione
11.01.2026 18:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Verona - Lazio non ferma il mercato biancoceleste. Il diesse Fabiani è rimasto a Roma per continuare a lavorare sui nuovi acquisti di gennaio dopo gli arrivi di Taylor e Ratkov. La pista principale ora è quella che porta ad Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros. Come riportato da Gianluca Di Marzio, c'è fiducia per chiudere presto l'affare. L'accordo tra club è vicino: la Lazio offre 10 milioni più bonus, il Ferencvaros ne chiede 12 di parte fissa. Nelle prossime ore si può arrivare all'intesa totale.