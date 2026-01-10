Calciomercato Lazio | Tavares, il Besiktas prepara il rilancio? I dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - L'ultimo contatto tra la Lazio e il Besiktas aveva portato una prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro per Nuno Tavares. Offerta di cui vi abbiamo parlato in esclusiva e che è stata confermato dallo stesso presidente del club turco. Nelle ultime ore i canali tra Roma e Istanbul si sarebbero intensificati.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la volontà del Besiktas di arrivare al calciatore potrebbe spingere il club ad alzare ulteriormente l'offerta nella giornata di oggi. Attualmente ballano circa 3 milioni di euro di differenza alla richiesta della Lazio che si aggira sui 18 miloni, ma non è escluso che da Formello possano decidere di venire incontro alla squadra turca.

TAVARES FUORI DAI PIANI DI SARRI - Nuno Tavares, infatti, ha già preparato le valigie. Dopo non aver trovato la quadra con l'Al-Ittihad di Sergio Conceicao, la sua destinazione potrebbe passare dall'Arabia Saudita alla Turchia. Il portoghese è ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri che accetterebbe senza troppe remore di privarsene, a patto che la corsia mancina trovi un nuovo titolare. Motivo per cui la Lazio potrebbe decidere di affrettare i tempi e accettare un'offerta a metà tra la richiesta di 18 milioni e l'offerta da 15 presentata nelle scorse ore.