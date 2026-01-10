Lazio, pec di Lotito contro gli arbitri: c'è la risposta della Lega
RASSEGNA STAMPA - Dopo l'ennesimo torto subito nel match contro la Fiorentina, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha alimentato le polemiche sull'operato della squadra arbitrale attuale, evidenziando la poca credibilità del sistema attuale e mettendo in luce il gran numero di punti persi, a suo dire, per decisioni errate.
Lo scorso dicembre, a seguito del gol convalidato a Davis nel finale della sfida contro l'Udinese, Lotito era andato su tutte le furie, inviando una lettera di protesta alla Lega Serie A per i numerosi errori commessi dai direttori all'indirizzo della Lazio. Nonostante, il patron biancoceleste abbia affermato di non aver ricevuto risposta, dicendosi pronto a rivolgersi ad altre sedi, sembra, invece, che una replica sia arrivata.
Come riportato da Il Messaggero, il presidente Ezio Simonelli avrebbe risposto via Pec a Lotito, precisamente lo scorso 30 dicembre. Non è dato sapere quale sia stata la replica esatta data dalla Lega, ma se ne potrebbe riparlare alla prossima assemblea, prevista il 19 gennaio.