Lazio, buone notizie per Sarri: Taylor e Ratkov convocati contro il Verona
09.01.2026 23:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
I due nuovi acquisti pronti subito. Non solo Ratkov, che ha già fatto il suo primo allenamento con la Lazio, anche Taylor sarà a disposizione per la trasferta contro il Verona. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, saranno entrambi convocati per la gara del Bentegodi. Un'ottima notizia per Sarri che può contare immediatamente su entrambi i giocatori appena acquistati, soprattutto dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi.