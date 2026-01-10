Lazio - Toth, l'appello ironico dei tifosi ungheresi: "Vai al Como"

Il nome in cima alla lista dei desideri della Lazio è quello di Alex Toth, centrocampista classe 2005 del Ferencváros. Viene ritenuto il profilo adatto per completare il centrocampo di Sarri, il quale avrebbe anche avallato il suo acquisto. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, la Lazio si sta muovendo sul calciatore, ha presentato un'offerta ufficiale al club di Budapest, la trattativa è ben avviata.

La Lazio spinge forte, il futuro di Toth potrebbe essere proprio in Italia. Nei pressi di Budapest, però, c'è chi preferirebbe una destinazione diversa da Roma. In Ungheria, infatti, è in atto una mobilitazione ironica di stampo social che coinvolgerebbe Toth e il Como. L'iniziativa, partita dal sito web ironico/satirico Trollfoci, ha mobilitato decine di tifosi verso i commenti dei post del club lariano.

"No Alex Toth, no party", "Toth Alex for president", "Prendete Toth": questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto i post del Como. La squadra di Fabregas è nota per la predisposizione allo sviluppo dei giovani, probabile che sia nata per questo la mobilitazione social, ma non c'è nulla di più dietro a quest'iniziativa.

Al momento, infatti, tra Como e Toth non c'è nulla. Solo questo filo ironico li lega. Un aneddoto curioso e sicuramente particolare, ma che non distrae la Lazio e il calciatore. Gli accordi tra le parti ci sono, non resta che attendere quelli tra club.