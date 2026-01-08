Calciomercato Lazio | Toth e Timber piste ancora vive: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavorare sul mercato in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Dopo l’arrivo di Ratkov in attacco e l’acquisto di Taylor, per sostituire Guendouzi, a centrocampo la società biancoceleste sta valutando nelle ultime ore altri due profili.
Il primo è quello di Tóth, centrocampista del Ferencvaros, giocatore che la Lazio segue da tempo. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la società ha presentato un’offerta ufficiale per il calciatore ma prima bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita.
Discorso molto simile anche per Quinten Timber del Feyenoord, classe 2001 il cui contratto con il club olandese scadrà a giugno. Anche in questo caso la pista è ancora viva con il giocatore che è stato riproposto anche nella giornata odierna.
In entrambi i casi il nodo è legato alle cessioni: la prima quella di Nuno Tavares che dopo essere stato accostato a lungo all’Al-Ittihad ha ricevuto altre due offerte da Besiktas e Zenit. La seconda potrebbe essere quella di Gustav Isaksen: di fronte a un’offerta congrua la società potrebbe infatti lasciarlo partire.
