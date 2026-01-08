Calciomercato Lazio | Si guarda ancora in Olanda: in lista c'è anche Timber
08.01.2026 13:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Taylor, in arrivo dall’Ajax, la Lazio guarda ancora in Olanda. Come riportato da Alfredo Pedullà, la società biancoceleste starebbe seguendo Quinten Timber del Feyenoord, centrocampista classe 2001.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si tratta di un profilo notato da tempo a Formello. Era già stato valutato a dicembre in vista del suo contratto in scadenza a giugno.
Su di lui c'è tanta concorrenza, ci sono diversi club di Serie A. Entra comunque in lista insieme ai nomi di Toth e Fabbian, ancora in corsa. Al momento la Lazio sta puntando forte sul calciatore del Ferencvaros, avrebbe superato anche il classe 2003 del Bologna.