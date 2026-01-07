Calciomercato Lazio | Si avvicina anche Tóth: distanza minima tra le parti
CALCIOMERCATO LAZIO - Kenneth Taylor dovrebbe diventare a breve un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista olandese, però, non sarebbe l'unico rinforzo a centrocampi per la squadra biancoceleste.
Oltre al classe 2002 dell'Ajax, infatti, nella lista della spesa della società ci sarebbe anche Alex Tóth, centrocampista del Ferencvaros, che la Lazio segue da tempo e per il quale avrebbe iniziato a spingere nelle ultime ore.
L'OFFERTA DELLA LAZIO - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, da Formello è stata presentata un'offerta ufficiale per l'acquisto del classe 2005 ungherese dal valore di circa 16 milioni di euro più bonus. Attualmente la distanza tra le parti è minima e la trattativa prosegue a vele spiegate. La speranza della dirigenza è che si possa arrivare a chiudere l'accordo già nelle prossime ore.