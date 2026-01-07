Calciomercato Lazio | Trovato l'accordo per Taylor: le cifre dell'affare
07.01.2026 15:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha scelto Kenneth Taylor. È lui il sostituto di Matteo Guendouzi, che andrà al Fenerbahce per 30 milioni di euro. La società biancoceleste ha chiuso subito per l'acquisto del centrocampista olandese classe 2002 dell'Ajax, che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si trasferirà nella Capitale per 18 milioni di euro (15 più 3 di bonus, alcuni però difficili da raggiungere). Il calciatore dovrebbe percepire meno di due milioni di ingaggio a stagione. L'operazione è in dirittura d'arrivo.