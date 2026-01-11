Verona - Lazio, le formazioni ufficiali: dall'inizio c'è Taylor!
11.01.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Valentini, Bella-Kotchap; Bradaric, Bernede, Niasse, Gagliardini, Frese; Giovane, Orban. All.: Zanetti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Belahyane, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.