Lazio, Rovella felicissimo per il ritorno in campo: "Finalmente!" - FOTO
11.01.2026 22:28 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non giocava da fine settembre e contro il Verona è tornato in campo. La Lazio ha riaccolto Nicolò Rovella, rientrato a giocare dopo l'operazione per la pubalgia. Il centrocampista biancoceleste ha esultato su Instagram dopo il suo ingresso nel secondo tempo che aspettava da mesi. "FINALMENTE", ha scritto Di seguito il post.
