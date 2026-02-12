Lazio, la serata del Dall'Ara è 'Poetica': il video della società - VD

12.02.2026 10:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, la serata del Dall'Ara è 'Poetica': il video della società - VD

Un buongiorno dolcissimo quello della Lazio che ha vissuto una notte incredibile ad Dall’Ara di Bologna. La squadra guidata da Sarri ha battuto quella di Italiano ai calci di rigore e staccando il pass per la semifinale del torneo dove sfiderà l’Atalanta.

La società, sui social, ha ripercorso la notte di Bologna: dal gol subito per mano di Castro fino al pareggio di Noslin e i calci di rigore, il tutto accompagnato da una canzone non causale: “Poetica”, di Cesare Cremonini, noto tifoso del Bologna.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide