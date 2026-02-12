Lazio, la serata del Dall'Ara è 'Poetica': il video della società - VD
12.02.2026 10:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un buongiorno dolcissimo quello della Lazio che ha vissuto una notte incredibile ad Dall’Ara di Bologna. La squadra guidata da Sarri ha battuto quella di Italiano ai calci di rigore e staccando il pass per la semifinale del torneo dove sfiderà l’Atalanta.
La società, sui social, ha ripercorso la notte di Bologna: dal gol subito per mano di Castro fino al pareggio di Noslin e i calci di rigore, il tutto accompagnato da una canzone non causale: “Poetica”, di Cesare Cremonini, noto tifoso del Bologna.
