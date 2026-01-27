Lazio, che festa per il compleanno di Tavares! Presente un attaccante del Milan - FT
27.01.2026
Ieri, 26 gennaio, Nuno Tavares ha compiuto 26 anni e ha approfittato per passare la giornata tra amici e famiglia. Nella giornata di ieri ha infatti organizzato una festa per celebrare il suo compleanno e, come dimostra il suo post su Instagram, erano presenti diversi calciatori biancocelesti, come Marusic, Romagnoli, Hysaj, Noslin, Dele Bashiru e Taylor, e anche Rafael Leao, stella del Milan.
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.