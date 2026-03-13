FORMELLO - Lazio, Romagnoli e Basic ancora in bilico: Sarri spera
FORMELLO - Tutto rimandato alla rifinitura. Solo dopo l'allenamento pomeridiano di sabato, al termine della conferenza stampa di Sarri (ore 14), si capirà la disponibilità di Romagnoli e Basic contro il Milan. Hanno lavorato ancora a parte, sono entrambi in dubbio. Per il centrale resta qualche speranza per giocare dall'inizio, Sarri difficilmente ci rinuncia. Il croato potrebbe andare al massimo in panchina.
Al centro della difesa si tiene comunque pronto Provstgaard, in caso sarà lui a fare coppia con Gila di fronte a Motta in porta (Provedel ha finito la stagione). Pochi dubbi invece sulle fasce, con Nuno Tavares e Marusic confermati dal primo minuto. In regia la maglia se la prenderà di nuovo Patric, vista le assenze di Cataldi (tornerà dopo la sosta) e Rovella (rientrerà in estate).
Con lui ci saranno Dele-Bashiru e Taylor (provato anche davanti alla difesa). Belahyane anche domenica va verso la panchina, Sarri lo vede solo da mezzala. Nessuna novità è prevista in attacco, il tridente sarà composto ancora da Isaksen, Maldini e Zaccagni. Solo a gara in corso eventualmente troveranno spazio Cancellieri, Dia, Noslin e Ratkov.