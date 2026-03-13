Zaccagni sfida il Milan: "Servirà una Lazio perfetta, siamo pronti"
13.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A pochi giorni dalla gara contro il Milan, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lazio Style Channel presente nel match program biancoceleste. In particolare l'esterno ha parlato proprio della sfida contro i rossoneri all'Olimpico.
Di seguito le sue parole: "Contro il Milan servirà una Lazio perfetta, sotto tutti i punti di vista. Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, con una rosa importante composta da tanti grandi calciatori. Ma l'abbiamo preparata bene e siamo pronti".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.