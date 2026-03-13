Ex Lazio | Tudor non molla: "I momenti difficili non durano per sempre"
13.03.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Non ha nessuna intenzione di mollare Igor Tudor nonostante la sua avventura sulla panchina del Tottenham sia al momento disastrosa dopo quattro ko nelle prime quattro gare.
L’ex Lazio e Juventus però non ha nessuna intenzione di abbattersi che ha mandato un messaggio chiaro alla squadra: “Non dobbiamo comportarci come vittime”.
Il tecnico ha poi aggiunto: “Puoi piangere o combattere. Puoi essere vittima o dire: 'Posso cambiare qualcosa'. Questo è il messaggio che voglio trasmettere ai giocatori. I momenti difficili non durano per sempre”.
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autore
Jessica Reatini
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