WOMEN | Lazio, Visentin: “Il sintetico del Napoli non sia un alibi. Ci giochiamo tanto”

Giornata di vigilia per la Lazio Women, che domani sarà impegnata alle ore 15:00 sul campo del Napoli in un delicatissimo scontro diretto. Proprio alla vigilia del match è intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club Noemi Visentin. Queste le sue parole: “La squadra sta molto bene, abbiamo lavorato molto anche non essendoci le partite. Siamo pronte a riprendere, cercheremo come sempre di dare il nostro meglio”.

“Col Napoli sarà una partita tosta, anche perché quando giocano in casa lo fanno su un campo molto diverso dal nostro. Ma ce la metteremo tutta, giocheremo da squadra per portare a casa i tre punti. La classifica si guarda ma abbiamo cominciato dalla pausa a pensare a questa partita fondamentale da vincere. Il campo sintetico? Sicuramente il rimbalzo del pallone sarà diverso, ma non dev’essere un alibi. Andiamo lì consapevoli della nostra forza e cercheremo di dare il massimo”.

“Abbiamo sicuramente tanti stimoli, ma la possibilità di andare al quarto posto in solitaria è quello più importante, che ci può spingere a dare tutto anche quando le gambe non vanno. Bisogna lavorare tanto di testa per portare a casa questi punti fondamentali. Le prossime tre partite sono sicuramente importanti, ma ora pensiamo alla gara di domenica perché vincendo quella potremmo davvero sognare in grande”.