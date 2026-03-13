Shevchenko avvisa la Lazio: "Vedo il Milan felice. Allegri è carico e..."
13.03.2026 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di SkySport a margine del World Legends Padel Tour 2026, l'ex attaccante Andriy Shevchenko ha parlato del Milan di Allegri proiettandosi verso la prossima gara di campionato contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
“È stato bello tornare a Milanello e rivedere la squadra, non venivo da 4-5 anni. Ora vedo il Milan felice. Allegri l’ho trovato carico e positivo, questo mi fa pensare che la squadra funziona, gira ed è sulla strada giusta. Può mettere pressione all'Inter. Contro la Lazio la mia prima tripletta in Italia? Sono momenti bellissimi che ho vissuto a Milano, dei bei ricordi che mi fanno stare bene. Ritornare qui mi fa tanto piacere”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.