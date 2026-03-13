Lazio, Giordano spiazza tutti: "Gasperini meglio di Sarri, basta guardare..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Bruno Giordano. L'ex bomber biancoceleste ha presentato la prossima partitadi campionato della Lazio contro il Milan, dicendo anche la sua su Gasperini e Sarri.

RITORNO DEL PUBBLICO - "La presenza del pubblico incide tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ai nostri tempi era più determinante, ma è sempre un fattore importante, quindi staremo a vedere. Sarà una bella partita. Il Milan avrà il vantaggio di sapere cos’ha fatto l’Inter e Bergamo. Se Sarri ha provato Taylor in mediana crede che lo possa fare come ruolo. Io preferirei Taylor playmaker e Basic mezzala a correre con Fofana".

MILAN - "L’assenza di Rabiot è tanta roba, potrebbe essere un piccolo vantaggio. La Lazio dovrà fare una prestazione forte e gagliarda, sapendo che dovrà soffrire quando loro palleggiano e fare attenzione sul gioco aereo. La Lazio a campo aperto può mettere in difficoltà Pavlovic, un difensore troppo macchinoso e che in campo aperto potrebbe soffrire".

GILA AL MILAN - "Gila può essere il Tomori nel Milan. A loro serve un giocatore leader della difesa, che sappia giocare la palla con i piedi. Gila è un marcatore che può essere insidioso per attaccanti più veloci".

GASPERINI - "Gasperini per me è da sempre migliore di Sarri, basta vedere la carriera".