Calciomercato Lazio | Quante big su Gila! Milan, Atletico, PSG e non solo...
CALCIOMERCATO LAZIO - La lista si allunga. Per Mario Gila c'è la fila che parte da Milano e passa per le big più importanti dei top cinque campionati europei. A gennaio vi abbiamo raccontato del forte interesse del Milan di Tare, in corsa per assicurarsi le prestazioni del difensore della Lazio, in scadenza nel 2027. Oltre ai rossoneri, però, in Italia ci sarebbe anche l'Inter di Chivu.
In Spagna, invece, lo seguono da vicino sia l'Atletico Madrid (con uno tra Gimenez e Lenglet in uscita) che il Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita. Come riportato dal portale francese Sport.fr, inoltre, sul centrale biancoceleste avrebbero messo gli occhi il PSG, in cerca del sostituto di Marquinhos, il Bayern Monaco e il Manchester City.
Rimanendo in Premier League, anche Bournemouth, Tottenham, Aston Villa ed Everton sarebbero interessate a Gila, come raccontato da Tuttosport. Le pretendenti quindi sono tante e aumentano ogni giorno che passa. Il motivo è legato soprattutto alla situazione contrattuale del difensore, che non sembra assolutamente intenzionato a rinnovare con la Lazio. Il suo addio appare sempre più vicino.