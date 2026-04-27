Lazio, Basic a LSC: "Voglio tornare quello di prima. Finale? I tifosi..."
27.04.2026 20:05 di Simone Locusta
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Toma Basic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dall'inizio di Lazio - Udinese. Ecco di seguito le parole del centrocampista biancoceleste.
"Spero che saremo pronti per quella che sarà la partita di stasera, come contro Atalanta e Napoli. Io un ammazza big? Ho perso un po' di ritmo, sono stato quasi due mesi fuori ma queste partite che abbiamo fatto mi hanno aiutato ad avvicinarmi al ritmo di prima, voglio tornare quello di prima. I tifosi? Erano con noi sia prima di andare a Bergamo che al ritorno, il loro ritorno allo stadio per la finale ci dà energia".