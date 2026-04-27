Lazio, chi sono i giocatori più spreconi? Quante chance mancate in attacco

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I problemi offensivi della Lazio non sono di certo un mistero. La squadra di Maurizio Sarri fatica a segnare e a creare occasioni pericolose, a sottolinearlo era stato anche lo stesso allenatore nelle scorse settimane, tuttavia da qualche mese a questa parte i passi in avanti sono stati fatti anche sul fronte offensivo. La carta Noslin in attacco ha aiutato contro Napoli e Atalanta, seppur senza mai concludere verso lo specchio. L'olandese con il suo lavoro sul fronte offensivo ha aiutato i compagni a rendersi pericolosi, come in occasione dei gol di Cancellieri e Basic contro la squadra di Conte. Una soluzione che potrebbe aiutare Sarri e la sua squadra a fare ulteriori passi avanti, per quanto, probabilmente, una mano dovrà arrivare anche dagli stessi singoli.

I PIU' SPRECONI DELLA LAZIO - Analizzando, infatti, i dati mostrati da Sofascore, sono troppe le grandi chance mancate dai biancocelesti. Solo la coppia Zaccagni-Cancellieri, titolare negli ultimi due appuntamenti, ha sprecato 15 occasioni, di cui 8 solo il primo. Se, però, Cancellieri ha dato quanto meno risposte incoraggianti diventando al Maradona il miglior marcatore della Lazio al pari di Isaksen (4 gol) e il miglior giocatore per partecipazione ai gol insieme a Cataldi (6), la rete per Zaccagni manca ormai da troppo tempo.

QUANTO SPRECA ZACCAGNI - Il capitano della Lazio non segna da dicembre, dalla sfida di Coppa Italia contro il Milan e contro il Napoli ha toccato l'apice fallendo dal dischetto e sulla conseguente ribattuta, una settimana dopo la chance fallita a tu per tu con De Gea. La Lazio, quindi, fatica da un punto di vista tattico nel segnare, ma da parte di alcuni singoli non sono arrivati gli aiuti sperati. Zaccagni su tutti è uno di quei calciatori che deve ritrovarsi e le prossime due partite di campionato (contro l'Udinese questa sera non ci sarà) gli serviranno per riuscirsi e farsi trovare al meglio per la finale.