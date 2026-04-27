Calciomercato 2026/27: tutte le date tra sessione estiva e invernale
In attesa che finisca il campionato di Serie A, sono già state annunciate le date del calciomercato 2026/27 sia per la sessione estiva che per quella invernale. Di seguito la nota dai canali ufficiali della FIGC.
"Il Consiglio ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.
Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva. Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall'1 luglio al 30 settembre 2026; dall'1 dicembre al 16 dicembre 2026".