Inter, Darmian punta la Lazio: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

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Dopo il pareggio contro il Torino, il difensore dell'Inter Matteo Darmian ha commentato la prestazione della squadra nerazzurra ai microfoni di Dazn, proiettandosi anche verso la finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio. Di seguito le sue parole: "Sono contento per Dimarco e per il record di assist che ha firmato oggi: si merita questo traguardo e i complimenti. La squadra ha voglia e mentalità: vuole sempre vincere e dimostrare di avere la giusta cattiveria per cercare la vittoria. Ora ne mancano 3 di punti per lo Scudetto e faremo di tutto per festeggiare davanti ai tifosi. Il mio umore non è al 100% perché non è arrivata la vittoria, ma ora c'è la sfida con il Parma e la finale di Coppa Italia con la Lazio da portare a casa".

"Ci siamo presi le responsabilità. Concludere la stagione con zero titoli non fa piacere, soprattutto quando hai la possibilità di giocare con un grande club come l'Inter. Ci abbiamo sempre messo la faccia e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, ora cerchiamo di concludere nel migliore dei modi".