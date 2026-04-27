Lazio - Udinese, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri
Archiviata l'euforia per la Coppa Italia, la Lazio torna a giocare in campionato: all'Olimpico arriverà l'Udinese di Runjaic. Sarri dovrà fare la conta dei disponibili: la squadra è uscita stremata dalla semifinale di Bergamo. Sicuramente non ci saranno Provedel e Rovella, che però potrebbe rientrare contro la Cremonese alla prossima giornata. In difesa, di fronte a Motta in porta, non ci sarà Gila, alle prese con "un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia". Al fianco di Romagnoli, quindi, si rivedrà Provstgaard. Anche Marusic verrà gestito, aveva recuperato in tempi record da una lesione di basso grado al polpaccio. Andrà in campo Lazzari, così come Pellegrini potrebbe giocare a sinistra per far rifiatare Nuno Tavares (in campo per tutta la partita mercoledì). Riflessioni aperte a centrocampo: Taylor potrebbe riposare, è in ballottaggio con Dele-Bashiru. Uno dei due completerà il reparto con Basic e Cataldi (che sostituirà Patric in regia). Al centro dell'attacco è in vantaggio Dia su Maldini per prendere il posto di Noslin, uscito stremato dopo 120 minuti più i rigori. A destra Isaksen insidia Cancellieri per tornare titolare; confermato, invece, Zaccagni a sinistra.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Marusic, Patric, Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Maldini, Pedro. All.: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All.: Runjaic.