Inter, Chivu: "Non parlo degli arbitri, non sono pagato per questo"

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Al termine della sfida contro il Torino, terminata 2-2, l’allenatore dell’Inter Chivu si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: “Arbitri? Parlo di calcio. Sono un tecnico e vengo pagato per preparare al meglio le partite e trasmettere serenità e motivazioni giuste. Sul 2-0 non ho fatto bene il mio lavoro e mi prendo la responsabilità ma cambia poco, ci mancano tre punti per vincere lo Scudetto”.

Sulle condizioni di alcuni giocatori: “Calhanoglu e Dumfries non stavano bene, Lautaro è ancora lunga e Bastoni non è al top”.

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