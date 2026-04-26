FORMELLO - Lazio, la gestione di Sarri: Isaksen ci prova, Marusic riposa
FORMELLO - Quanti dubbi di formazione, si ripetono i ragionamenti pre-Atalanta: quanti calciatori risparmierà Sarri dopo le fatiche di Coppa Italia? Centoventi minuti più soprattutto la prospettiva della finale con l'Inter, in programma il 13 maggio. Non si possono perdere pezzi per strada arricchendo l'infermeria, impoverendo la rosa. Salvo sorprese, quindi, ci saranno diversi cambi di formazione rispetto a mercoledì sera. Due almeno dovrebbero concretizzarsi in attacco: chiedono spazio Maldini e Dia nel ruolo di centravanti (Noslin non è nemmeno stato sostituito contro Napoli e Atalanta). A destra potrebbe riverdersi Isaksen al posto di Cancellieri. Ragionamenti anche su Zaccagni, da tre partite tornato dalla lesione muscolare. Pedro resta in preallarme.
Si calcola lo spreco delle energie, a centrocampo Taylor è l'unico a non aver mai rifiatato. Cataldi punta al ritorno in regia, Dele-Bashiru insidia Basic, in corsa potrebbero trovare spazio un po' tutti. In difesa out Gila, uscito con una caviglia malconcia dalla semifinale. Sicuramente toccherà a Provstgaard, Romagnoli sarà costretto agli straordinari a meno che Patric non venga riportato (almeno parzialmente) sulla linea dei difensori. Potrebbero spartirsi la partita.
A destra Marusic non sarà forzato, ha centrato un recupero lampo per rispondere presente contro l'Atalanta. Ci sarà Lazzari da quella parte. Sulla fascia opposta possibile panchina per Tavares, tornato titolare fisso da un paio di mesi. Potrebbe essere la volta buona per Pellegrini, la sua ultima dall'inizio risale al 1° marzo (Torino-Lazio).
PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Marusic, Patric, Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Maldini, Pedro. All.: Sarri.