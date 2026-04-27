Lazio - Udinese, l'Olimpico sarà semi vuoto: il dato sui biglietti venduti
RASSEGNA STAMPA - La Lazio, dopo la vittorie sul campo di Napoli e Atalanta, torna all’Olimpico per ospitare l’Udinese. La sfida è valida per il posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A, la prima di una lunga serie di incontri ravvicinati che i biancocelesti disputeranno in casa. Potenzialmente un vantaggio, che però non sarà effettivamente così. O almeno, lo sarà sicuramente dal punto di vista logistico.
Il clima attorno alla Lazio è lo stesso degli ultimi mesi, la protesta dei tifosi continua e dunque, non ci sarà quella spinta in più dagli spalti che non è mai mancata prima d’ora. Per la partita di questa sera, riporta Il Corriere dello Sport, sono stati venduti circa 3.500 biglietti. L’Olimpico sarà ancora un palcoscenico vuoto.
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