Caos arbitri, Rocchi e Gervasoni potrebbero non presentarsi in procura

27.04.2026 10:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Caos arbitri, Rocchi e Gervasoni potrebbero non presentarsi in procura
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RASSEGNA STAMPA - Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, convocati dal pm Ascione, potrebbero non presentarsi giovedì negli uffici della Procura di Milano. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

Per entrambi, si legge, è un’inchiesta anomala e una “convocazione al buio”. Non rispondere alla convocazione è solo un’idea al momento al vaglio dei rispettivi legali. Ducci, avvocato del supervisore del VAR, ha detto: “È un invito a comparire al buio e quindi dobbiamo ancora valutare la strategia difensiva”. Si prenderanno tutti e quattro i giorni per decidere, l’alternativa è presentarsi e avvalersi della facoltà di non rispondere.

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