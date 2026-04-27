Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri cambierà qualcosa. Sui rinnovi..."

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Matteo Petrucci, a poche ore dalla partita tra Lazio e Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per presentare il match tra scelte di formazione e momento della Lazio. Il giornalista di Sky Sport si è poi spostato sul tema rinnovi.

LAZIO - "La Lazio arriva a questa partita stanca ma felice. Sta vivendo un buon momento e si va verso una Lazio molto diversa rispetto a quella di Bergamo, non perché Sarri non reputi importante la gara di oggi, ma perché tanti sono a corto di energie".

LE SCELTE DI SARRI - "Gila sarà gestito sicuramente oggi e a Cremona lunedì, vedremo se per la gara con l’Inter di campionato tornerà in campo, l’obiettivo comunque è averlo al 100% per la finale. Rispetto a mercoledì saranno sicuramente confermati Motta, Romagnoli e Basic. I ballottaggi che ci portiamo avanti sono Pellegrini-Tavares, con l’Italiano in vantaggio, e quello tra Taylor e Dele-Bashiru".

RINNOVI - "Per i rinnovi c’è stata qualche chiacchierata con alcuni calciatori, ma non ci sono grosse novità per i giocatori in scadenza".