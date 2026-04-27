Caos arbitri, la nota della UEFA: "Seguiamo con attenzione la vicenda"
27.04.2026 13:00 di Christian Gugliotta
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L'inchiesta sugli arbitri che nelle ultime ore ha sconvolto il calcio italiano è finita anche sotto la lente d'ingrandimento della UEFA, che sta monitorando da vicino la situazione. Attraverso una nota, l'organo guidato da Aleksandr Ceferin ha commentato così la vicenda:
"Possiamo confermare che il Presidente della UEFA non ha avuto alcun colloquio con rappresentanti o esponenti della Lega Serie A. Al momento stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione riguardante la FIGC e non intendiamo rilasciare ulteriori commenti".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.