Lazio, Rovella torna tra i convocati: ecco da quanto non gioca
Nicolò Rovella è tornato a grande sorpresa tra i convocati di Maurizio Sarri in vista della partita di questa sera. Il centrocampista italiano sembrerebbe essersi messo alle spalle il problema alla clavicola che lo tiene lontano dai campi da tempo e che ha reso ancor più amara una stagione già complicata per il numero 6 della Lazio. Non è dato sapere, almeno per ora, se Rovella è già pronto per giocare o bisognerà attendere ancora qualche giorno.
DA QUANTO NON GIOCA ROVELLA - L'esclusione di Cataldi, in questo senso, potrebbe anche lasciar pensare a un ritorno in campo per la parte finale del match. Se così dovesse essere, Rovella porrebbe fine a un'agonia che dura ormai dal 21 febbraio. L'ultima presenza di Nicolò con la maglia biancoceleste indosso, infatti, risale alla sfida di campionato contro il Cagliari dell'Unipol Domus, quando per un colpo alla spalla fu costretto a interrompere la sua partita poco più di un mese dopo il suo ritorno.