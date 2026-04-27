Lazio, chi sceglierà l'arbitro della finale? Svelato il sostituto di Rocchi
Sarà Dino Tommasi il nuovo designatore arbitrale ad interim per la Serie A e B. Secondo quanto raccolto dall'ANSA in ambienti dell'AIA, l'ex fischietto di Bassano del Grappa, prendrà il posto di Gianluca Rocchi, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato e si occuperò, quindi, anche delle designazioni arbitrali della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.
DINO TOMMASI E LA LAZIO - Dino Tommasi, nel corso della sua carriera arbitrale, ha diretto 4 partite della Lazio: la prima nella stagione 2007/2008 e le 3 restanti tra quella 13/14 e 14/15. Il bilancio tra il fischietto di Bassano del Grappa e i biancocelesti è di 2 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta.
DINO TOMMASI E L'INTER - Tommasi ha diretto l'Inter una sola volta in carriera, a gennaio 2014, quando l'allora squadra di Walter Mazzarri pareggiava 1-1 contro il Chievo Verona a San Siro.