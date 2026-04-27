NEWS | Tutta colpa dei 'tacos': al Masters di Madrid è allarme virus
27.04.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quella di Madrid sembra essere un’edizione letteralmente stregata. Sono tantissimi, infatti, i tennisti che si sono ritirati dal Masters 1000 a causa, a quanto pare, di un’intossicazione alimentare. Il primo è stato Marin Cilic, poi è toccato a Madison Keys e a Iga Swiatek che, nonostante il malessere, ha deciso di scendere in campo salvo poi ritirarsi... <<< VIRUS A MADRID >>>
autore
Jessica Reatini
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