Inter, Dimarco è il re degli assist: superato Luis Alberto e non solo
27.04.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dimarco guarda tutti dall'alto. Nessuno ha fatto meglio dell'esterno dell'Inter, arrivato a quota 17 assist (dati Opta) in una singola stagione di Serie A con ancora qualche partita da giocare. È record nel nostro campionato (da quando viene raccolto il dato, ndr.): grazie agli ultimi due passaggi vincenti contro il Torino (per Thuram prima e Bisseck poi), infatti, ha superato il Papu Gomez al secondo posto (16 con l'Atalanta nel 2019/20) e Luis Alberto al terzo (15 con la Lazio nel 2019/20). Nelle prossime giornate ha la possibilità di aumentare ancora di più il suo bottino e allontanarsi dagli altri in classifica.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.