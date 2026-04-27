Braglia: "La Roma non può mollare. Se la Lazio vincesse la Coppa Italia..."
27.04.2026 19:00 di Simone Locusta
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della lotta per l'Europa, spiegando come una vittoria della Lazio in finale di Coppa Italia stravolgerebbe e non poco i piani di Como e Roma. Di seguito le sue parole.
"Como e Roma non possono mollare, perché se la Lazio vincesse la Coppa Italia, porterebbero via un posto in EL".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.