Udinese, Piotrowski a Sky: "Ci siamo fissati un obiettivo. Vi spiego"
27.04.2026 20:20 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Udinese, Jakub Piotrowski ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:
“Abbiamo parlato internamente. Ora vogliamo raggiungere i 50 punti, perché sarebbe un grande passo avanti per l’Udinese”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.