Udinese, Piotrowski a Sky: "Ci siamo fissati un obiettivo. Vi spiego"

27.04.2026 20:20 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Udinese, Piotrowski a Sky: "Ci siamo fissati un obiettivo. Vi spiego"
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A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Udinese, Jakub Piotrowski ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Abbiamo parlato internamente. Ora vogliamo raggiungere i 50 punti, perché sarebbe un grande passo avanti per l’Udinese”.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.