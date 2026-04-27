Udinese, Piotrowski a Dazn: "Abbiamo tante assenze, ma siamo pronti"
27.04.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell'Udinese Jakub Piotrowski ha presentato la gara contro la Lazio. Di seguito le sue parole: “L'assenza di Karlstrom? È un giocatore molto importante per noi, è il nostro capitano. Ci mancano diversi giocatori, ma ne abbiamo tanti pronti ad aiutare la squadra".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.