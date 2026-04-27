Lazio, Sarri a Sky: "In questo finale di stagione voglio costruire qualcosa"
27.04.2026 20:30 di Christian Gugliotta
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Ospite ai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha presentato l'imminente sfida tra Lazio e Udinese. Di seguito le sue parole:
“Si deve dimenticare quanto fatto e pensare a ciò che c’è da fare. Ci sono partite di campionato e noi vogliamo fare un buon finale di stagione. L’obiettivo è di costruire qualcosa e a livello di mentalità lo costruiamo se giochiamo come mercoledì”.
“Rovella? Mi ha sorpreso perché in allenamento è molto libero fisicamente e mentalmente. Quest’anno ha fatto quattro o cinque spezzoni e si deve ricondizionare dal punto di vista fisico”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.