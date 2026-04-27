"È una notizia stupenda": Sarri è felicissimo del ritorno di Rovella
27.04.2026 20:27 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si rivede Nicolò Rovella. Ha avuto una stagione tormentata, a Cagliari si era fermato per la rottura della clavicola. Ora è tornato tra i convocati per la gara contro l'Udinese. Nel pre partita, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato delle sue condizioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Il recupero di Rovella? Vediamo come va la partita, è una notizia stupenda, stiamo parlando di un ragazzo che praticamente non ha fatto una partita intera ed è da ricondizionare".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.