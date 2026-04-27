Fenerbahce, Guendouzi zittito da un bambino con la maglia del Gala - VD
27.04.2026 20:00 di Simone Locusta
C'è stato un episodio che ha acceso il derby di Istanbul nei minuti antecedenti all'inizio della sfida. Lo stadio già è caldo, Galatasaray e Fenerbahce entrano in campo e assieme a loro anche i bambini, proprio come accade anche in Serie A. Prima di lasciare il terreno di gioco, uno dei bambini che indossava la maglia del Galatasaray ha iniziato a zittire i calciatori del Fenerbahce. In particolare se l'è presa proprio con Matteo Guendouzi, ex calciatore della Lazio. Di seguito il video.
Fenerbahçeli futbolculara seremoni sonrası “sus” işareti yapan minik Galatasaraylı— Le Marca Sports (@lemarcaspors_) April 26, 2026
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.