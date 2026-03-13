Orlando: "Lazio in difficoltà, ma il Milan rischia all'Olimpico"
13.03.2026 21:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Raggiunto ai microfoni di TMW Radio Massimo Orlando ha detto la sua in vista della prossima sfida tra Lazio e Milan che scenderanno in campo all'Olimpico nella gara in programma domenica 15 marzo alle 20.45.
"Rischia il Milan. La Lazio, anche se ha molti problemi, ha un allenatore molto bravo e può metterti in difficoltà. Il Milan poi avrà assenze pesanti, e ci sarà di nuovo il pubblico".
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autore
Jessica Reatini
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