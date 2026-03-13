Fofana punta la Lazio: “Siamo il Milan, dobbiamo crederci. In passato…”
Antivigilia di campionato per Lazio e Milan, che saranno protagoniste allo stadio Olimpico domenica alle 20:45. Proprio in vista del match Youssouf Fofana è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole del centrocampista rossonero: “Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. Se allora mi avessero detto ‘diventerai un titolare del Milan che si gioca lo Scudetto’ ci avresti creduto? No perché non credevo più in un futuro da professionista nel calcio, pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensato di ritirarmi verso i 18 anni. Poi allo Strasburgo ho firmato il contratto e mi sono detto che non dovevo più fermarmi”.