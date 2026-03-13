Lazio, Zaccagni su Motta: "È straordinario, avrà un bellissimo futuro"
13.03.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel match program di Lazio - Milan, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato di Edoardo Motta e del suo esordio alla scorsa giornata di campionato contro il Sassuolo. L'ex Reggiana, classe 2005, ha fatto il suo debutto a causa dell'infortunio alla spalla di Provedel e sarà il titolare fino a fine stagione.
Di seguito le sue parole: "Edoardo è straordinario, si è presentato bene. Contro il Sassuolo ha fatto una buona gara, è intelligente e ascolta molto. Sicuramente avrà un bellissimo futuro".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.