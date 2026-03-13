Il Milan prepara la gara con la Lazio. E a Milanello c’è un ospite speciale
Continua la marcia di avvicinamento verso il posticipo della domenica sera della ventinovesima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico si sfideranno alle 20:45 Lazio e Milan, con due umori opposti. Da un lato i biancocelesti, che affidano tutte le speranze stagionali alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dall’altro i rossoneri che dopo aver vinto il derby sognano una clamorosa rimonta scudetto.
Proprio in vista della gara di domenica, allora, tra Formello e Milanello vanno avanti i lavori delle rispettive squadre. E, come riportato da Sky Sport, Allegri ha preparato la sfida nella giornata odierna con un ospite speciale nel centro sportivo. Ad assistere alla seduta di allenamento c’era infatti Andrij Shevchenko, grande ex attaccante del Milan. Poche novità intanto dalla seduta odierna: viaggiano verso la conferma Pulisic e Leao in attacco, mentre è vivo il ballottaggio sulla sinistra tra Estupinan, match winner del derby, e Bartesaghi.