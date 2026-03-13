Orsi contro i romanisti: "Quanto piangete! Ringraziate l'arbitro perché..."
13.03.2026 20:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
L'andata del derby italiano di Europa League tra Roma e Bologna si è chiuso sull'1-1. Al gol di Bernardeschi ha risposto la rete di Pellegrini, con diverse proteste da parte dei rossoblù per un possibile fallo di Malen su Freuler. La qualificazione ai quarti si deciderà all'Olimpico.
Ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere della Lazio (tra le altre) Fernando Orsi si è rivolto proprio ai tifosi romanisti dopo la partita. Di seguito le sue parole: “Romanisti, quanto piangete! In Europa si gioca su 180 minuti e l’1-1 è un buonissimo risultato. Ma quale arbitro imbarazzante: è stato bravo e ringraziate, perché il gol di Pellegrini in Italia lo annullavano…“.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.