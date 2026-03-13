Lazio, Zaccagni elogia Maldini: "È un talento raro, ci regalerà tante soddisfazioni"
13.03.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo, Daniel Maldini ha segnato il suo primo gol con la maglia della Lazio. Nel match program prima della sfida con il Milan, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato proprio delle qualità del figlio d'arte, arrivato a gennaio dall'Atalanta ed ex della partita contro i rossoneri. Di seguito le sue parole a riguardo: "Maldini non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale, è un talento raro che ci regalerà tante soddisfazioni".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.