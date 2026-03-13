Lazio, senti Dossena: “Coppa Italia? Tutte le squadre sono attrezzate per vincere"
13.03.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La redazione di news.supercommesse.it ha intervistato l’ex calciatore Giuseppe Dossena, che ha toccato diversi temi relativi al calcio italiano. In particolare si è soffermato sulle semifinali di Coppa Italia, dove la Lazio affronterà l’Atalanta al ritorno ripartendo dal 2-2 dell’andata. Dall'altra parte, l'Inter ospiterà il Como dopo lo 0-0.
Di seguito le sue parole: “La favorita per la vittoria della Coppa Italia? I risultati delle gare di andata hanno dato la dimostrazione che tutte sono attrezzate per vincere, per cui non ci sarebbe tanto da stupirsi nel vedere l'una piuttosto che l'altra alzare questa coppa. Che vinca il migliore!”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.