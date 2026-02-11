Lazio, Noslin a Mediaset: "Ora andiamo a vincere la Coppa Italia"
Dopo la vittoria contro il Bologna ai rigori, l'attaccante della Lazio Tijjani Noslin ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le sue parole: "Sono molto contento, è stato tutto bellissimo. La mia squadra mi ha supportato molto oggi. Sono felice che abbiamo vinto, che siamo passati e che ho segnato. Ora andiamo avanti per vincere la coppa".