Lazio, Noslin a Mediaset: "Ora andiamo a vincere la Coppa Italia"

11.02.2026 23:26 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Bologna ai rigori, l'attaccante della Lazio Tijjani Noslin ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le sue parole: "Sono molto contento, è stato tutto bellissimo. La mia squadra mi ha supportato molto oggi. Sono felice che abbiamo vinto, che siamo passati e che ho segnato. Ora andiamo avanti per vincere la coppa".